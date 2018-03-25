ABD yönetiminde çatlaklar sürüyor: İki isim görevi bırakabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı tercihi tartışma yarattı. ABD yönetiminden iki ismin bu sebeple ayrılabileceği söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, John R. Bolton'u yeni ulusal güvenlik danışmanı yapmıştı. Geçmişteki pek çok görüşü tartışma konusu olan Bolton, bunların "geride kaldığını" öne sürmüştü.

New York Times'ın haberine göre Trump'ın kararı ABD yönetiminde ayrıma yol açtı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, İran anlaşmasının korunmasından yana olduğu ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile askeri çatışmaya girmek istemediği, bu konularda Trump ile ayrıştığı belirtiliyor. Mattis'in Bolton ile "çalışıp çalışamayacağını bilmediği" aktarılıyor.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John F. Kelly'nin de Bolton konusunda çekinceleri olduğu ve Trump'ın kararından memnun olmadığı kaydediliyor.

John Bolton, İran'a savaş açmayı, KDHC'yi bombalamayı, Irak ve Suriye'de "yeni devlet" kurmayı savunuyor.