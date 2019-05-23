ABD yaptırımlarına uğrayan Huawei kendi işletim sistemini kullanmaya başlayacak

ABD yaptırımlarına uğrayan ve Google tarafından Android lisansı iptal edilen Huawei, kendi geliştirdiği işletim sistemini kullanma kararı aldı.

Huawei yetkilisi Richard Yu, şirketin kendi işletim sistemini sonbahara kadar yayımlayıp kullanmaya başlayacağını açıkladı. Uzun süredir ABD yaptırımları altında olan şirket, son yıllarda acil durum planı olarak kendi işletim sistemini geliştiriyordu, ancak şirket bu sistemi kullanmaya "gerek olmayacağını" düşünüyordu.

Engadget'ın haberine göre Android Open Source Project isimli açık kaynak kodlu projeye erişimi süren Huawei'in, kendi işletim sistemini buna dayandırıp dayandırmadığı henüz bilinmiyor.

Telefon üreticisi şirketin, yazılım departmanına şimdiye kadar ağırlık vermediği, ancak ABD yaptırımları ve Google tarafından Android lisansının iptalinin ardından bu konuda çalışmaları yoğunlaştıracağı aktarılıyor.

ALMAN BASININA AÇIKLANMIŞTI

Şirket yetkilileri daha önce Die Welt'e yaptıkları açıklamalarda şirketin kendi işletim sistemini geliştirmekte olduğunu duyurmuşlardı.

Yapılan açıklamalara göre şirket ABD soruşturmasının başladığı 2012 yılından beri kendi işletim sistemini geliştirmekteydi.

"B planı" olarak düşünülen sistemin niteliklerine dair henüz açıklama yapılmadı.