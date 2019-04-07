ABD yaptırımları sel felaketinin yaşandığı İran'a maddi yardımları engelliyor

İran Kızılayı, geçtiğimiz haftalarda ülkede meydana gelen ve en az 70 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından ABD yaptırımlarının, yurt dışından gelecek parasal yardımlara engel olduğunu açıkladı.

İran Kızılayı geçen hafta en az 70 kişinin ölümüne sel felaketinin ardından mağdurlara yönelik yurt dışından gelen tüm parasal yardımların ABD yaptırımları ile engellendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta yaptığı açıklamada sel felaketinin ardından Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla İran’a yardım etmek istediklerini açıklamış fakat “kent planlaması ve acil durum hazırlıklarının yanlış yönetilmesi” sebebiyle İran yönetimini suçlamıştı.

İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada “İran Kızılayı topluluğuna yurtdışından para yardımı yapılmamıştır. İnsanlık dışı Amerikan yaptırımları göz önünde bulundurulduğunda bu tür bir para yardımını göndermenin bir yolu yoktur” ifadelerine yer verildi.

Buna karşın İran’ın yurtdışından gelen parasal olmayan birtakım yardımları aldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, su altında kalan bölgelere ekipman yardımının ABD tarafından engellendiğini belirterek, “Bu sadece ekonomik bir savaş değildir, ekonomik terörizmdir” demişti.