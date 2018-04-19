ABD yaptırımları, İngiltere'de varlığı bulunan Rus oligarklarını etkileyecek mi?

Rusya'nın en zengin 25 isminden dokuzunun İngiltere'de varlığı bulunurken, yaşanan siyasi krizlerin ülkede mülk sahibi olan Rus işadamlarını nasıl etkileyeceği tartışmaya açıldı.

Bloomberg Milyarderler İndeksi'nde adı geçen Rusya'nın en zengin 25 isminden dokuzunun İngiltere'de en az bir mülkü bulunuyor. Bu mülkler hiç eski değil: Listede Londra'nın Buckingham Sarayı'ndan sonra en büyük özel konağı, Chelsea ve Arsenal futbol kulüpleri gibi varlıklar var.

Böyle servetler, İngiltere'nin uzun zamandır ultra-zengin Rusların iş yapması ve çocuklarının eğitimi için güvenli ve istikrarlı bir yer oluşunu simgeliyor. Ancak Skripal vakası ve son ABD yaptırımlarının ardından İngiltere'ye olan tutku hızla azalıyor. İngiliz hükümeti, varlıklı Ruslara verilen 700 vizeyi tekrar gözden geçirdiğini söyledi. Açıklanmamış Varlık Hükümleri adı verilen yeni hukuksal uygulamayla, değeri sahibinin geliriyle doğru orantılı olmaması durumunda, bir mülke el konulabiliyor.

Londra'da hukuk firması Five St. Andrew's Hill'de çalışan mülk kazancı uzmanı olan James Fletcher, birden fazla gelir kaynağına sahip bir milyoner için böyle bir durum söz konusu olmasa da, varlık kaynağı takibinin kolay olmasına bağlı olarak bunun mümkün hale gelebileceğini söylüyor. İnsanların bilinen gelir kaynağı hakkında ne yapılabileceği üzerine otoritelerin dikkatli düşünmesi gerektiğini belirten Fletcher, gelir kaynağının düzenli olması durumunda yine açıklanmamış varlık hükmü uygulayabileceklerini söylüyor.

Şu anda dokuz isimden herhangi birinin soruşturma kapsamına alındığına dair bir işaret yok. İngiltere'deki varlığı, 100 milyon dolar değerindeki Surrey Malikanesi’ni ve Arsenal'de bir hisseyi kapsayan Alisher Usmanov'un sözcüsü, Rus milyarderin varlıklarının uygun bir şekilde elde edildiğine dair "tüm gerekli evrakları" ellerinde bulundurduklarını belirtti.