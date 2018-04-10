ABD yaptırımından etkilenen şirketlere destek

​Rusya’da rublenin değer kaybı ve borsalardaki düşüşün ardından ABD’nin yaptırımlarından etkilenen şirketleri destekleme kararı alındı.

ABD geçtiğimiz hafta Suriye’deki faaliyetleri de gerekçe göstererek Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım listesi açıkladı. Listede siyasetçi ve bürokratların yanısıra Rus sermayedarlar ve şirketleri de yer alıyor. 7 sermayedar, 17 siyasetçi-bürokrat, 12 şirket hakkında yaptırım kararı alınmıştı.

Ruble, dolar karşısında 2016 sonlarından bu yana en düşük seviyeye indi. ABD yaptırımları kapsamına hem şirketleri hem de kendisi alınan Deripaska’nın alüminyum şirketi Rusal’ın da hisseleri en çok değer kaybeden şirketler arasında olduğu belirtiliyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin’in yaptırımların etkisini hafifletmek için çalışacağını, zararın gerçek boyutunu anlamaya çalıştıklarını ifade etti. Başbakan Dimitri Medved’in kabineden enerji, metal ve silah sektörlerindeki şirketleri desteklemek için alınacak önlemler üzerinde çalışılmasını istedi.

ABD’nin yaptırım listesinde en dikkat çeken isimlerden Oleg Deripaska. Zira yaptırım uygulanacak 12 özel şirketin dokuzu Oleg Deripaska'nın. Bu şirketler arasında yer alan United Company Rusal, dünya alüminyum üretiminin yüzde 7'sini tek başına gerçekleştiriyor. Forbes’un milyarderler listesinde yer alan Deripaska'nın kişisel servetinin 5,3 milyar dolar olduğu açıklandı. Deripaska ayrıca yine yaptırım listesinde yer alan Basic Elements üzerinden, piyasa değeri 9,8 milyar dolara ulaşan enerji dağıtım şirketi En+ Group'u da kontrol ediyor.

ABD, Deripaska’nın Rusya’nın 2016 yılında Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesinde rolünün olduğunu öne sürüyor. Trump’ın seçim kampanyasının başkanı Paul Manafort daha önce Deripaska’nın danışmanıydı.