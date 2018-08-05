ABD yaptırımı öncesinde İran'a uçak teslimatı

İran Haber Ajansı, Fransız-İtalyan ortak üretimi kargo uçağının teslim alındığını duyurdu. Teslimat, ABD'nin yarın yürürlüğe sokması beklenen yaptırımların hemen öncesinde gerçekleşti.

İran Haber Ajansı, Iran Air tarafından satın alınan, Fransız-İtalyan ortak üretimi kargo uçağının Mehrabad Uluslararası Havaalanı'na ulaştığını duyurdu.

ABD'nin yarın İran'a dönük, otomotiv endüstrisini ve madencilik sektörünü hedef alan yaptırımlar ilan etmesi bekleniyor.

Teslimatın, ABD yaptırımlarının hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Böylece, Fransız-İtalyan ortaklığı ATR ile Iran Air arasında Nisan 2017'de yapılan 536 milyon dolarlık anlaşmayla satın alınan 20 adet çift motorlu ATR72-600 model kargo uçağından 5'i daha Tahran'a ulaşmış oldu. Geçen yılın Nisan ayında satın alınan uçaklardan 13'ü ise daha önce teslim alınmıştı.

Avrupa konsorsiyumu Airbus ve İtalyan şirketi Leonardo'nun ortaklığıyla kurulan ATR, ABD yönetimine teslimat tamamlanmadan yaptırım getirilmemesi için defalarca çağrıda bulunmuştu.

