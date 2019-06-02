ABD vize için sosyal medya hesaplarını kontrol edecek

ABD vize için başvuranların sosyal medya ve elektronik posta adreslerini kontrol edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığının yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz" denildi.

Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanlar bu uygulamadan muaf tutulacak. ABD’ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği söylendi.