ABD, Venezuela’yı 'terörizm listesi'ne almayı planlıyor

ABD’nin Venezuela’yı ‘terörizme destek veren ülkeler listesine’ almayı planladığı bildirildi.

ABD’nin ekonomik ambargo uyguladığı Venezuela’yı “teröre destek veren ülkeler” listesine almayı planladığı bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, ABD yönetimi son günlerde Venezuela’yı “teröre destek veren ülkeler” listesine almayı tartışıyor ancak henüz son kararını vermedi.

Halihazırda ekonomik ambargo altında bulunan Venezuela’nın ABD tarafından “terörizm listesi”ne dahil edilmesi ülkeye yönelik ekonomik yaptırımların ağırlaşmasına sebep olacak.

ABD son olarak Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlarla ülkenin altın ticaretini hedef almıştı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İran, Sudan ve Suriye ABD’nin mevcut “terörizm listesi”nde yer alan dört ülke.

Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio’nun konuyla ilgili lobicilik faaliyeti yürüttüğü ve son olarak eylül ayında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu konuda bir mektup gönderdiği belirtiliyor. Sözkonusu mektupta Rubio’nun Venezuela’yı Lübnan Hizbullahı ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile bağlantılı olmakla suçladığı ancak herhangi bir kanıt sunmadığı belirtiliyor.

New York Times gazetesinde eylül ayında çıkan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ordusundan isimlerle görüşerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti. Daha sonra çıkan haberlerde Trump'ın bu tür girişimlerden Venezuela muhalefetine güvenmediği için vazgeçtiği ifade edilmişti.

Öte yandan ABD’nin Güney Amerika’da Brezilya başta olmak üzere sağcı iktidarları kullanarak Venezuela’ya bir askeri müdahale planladığı da son günlerde gündeme gelmişti.

