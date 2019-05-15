ABD Venezuela’ya tüm uçuşları askıya aldı

ABD Ulaştırma Bakanlığı ABD ile Venezuela arasındaki tüm uçak seferlerini askıya aldı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı “güvenlik gerekçesiyle” ABD ile Venezuela arasındaki tüm uçak seferlerinin askıya alınması talimatını verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nca Ulaştırma Bakanlığı’na iletilen bir mektupta uçuşların askıya alınmasının talep edildiği bildirildi. Mektupta “Venezuela’daki koşulların yolcuların ve uçuş personelinin seyahatinin güvenliğini tehdit ettiği” öne sürüldü.

Venezuela Ulaştırma Bakanlığı’ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin bu kararının tüm uluslararası taşımacılık şirketlerinin de Venezuela’ya uçuşlarını durdurması yönünde bir baskıyı hedeflediği belirtiliyor.