'ABD, Venezuela'ya müdahale için Porto Riko'ya özel kuvvetlerini gönderdi'

ABD'nin Porto Riko ve Kolombiya'ya asker yığdığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Washington'un Venezeela'ya askeri müdahale hazırlığı yaptığını söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Porto Riko'ya özel kuvvetlerini yerleştiren ve Kolombiya'ya asker yığan ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale hazırlığı yaptığını söyledi.

Rus Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Patruşev, "Venezuela halkına karşı sarkastik ve kibirli bir tutum içinde olan ABD, bu bağımsız ülkeye askeri müdahale hazırlığı yapıyor. ABD Özel Kuvvetleri askerlerinin Porto Riko'ya gönderilmesi, ABD ordusu birliklerinin Kolombiya'ya çıkarma yapması ve diğer gelişmeler, ABD Savunma Bakanlığı'nın meşru şekilde seçilmiş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme operasyonunda harekete geçirmek amacıyla bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'VENEZUELA HALKI ABD'NİN MADURO'YU DEVİRMEK İSTEDİĞİNİ ANLADI'

Sputnik'in aktardığına göre, Patruşev, Venezuela'nın ABD tarafından dayatılan insani yardımları Washington'un Maduro'yu devirme hazırlığı yaptığını anladığı için reddettiğini söyledi.

Rus yetkili, "Venezuela halkı bunu çok iyi anlıyor. Gösterilen tepkinin, saldırgan ülkeden gelen malzemelerin reddedilmesinin ve devlet başkanının desteklenmesinin nedeni bu" dedi.