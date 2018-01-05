ABD, Venezuela'ya baskıyı arttırıyor

ABD, Venezuelalı dört yetkiliyi daha kara listeye aldı ve mal varlıklarına el koydu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuelalı 4 kamu yetkilisinin daha yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Aragua eyaletinin Valisi Rodolfo Clemente Marco Torres, Venezuela Ordusu'nun üst düzey yetkililerinden Fabio Enrique Zavarse Pabon ve Gerardo Jose Izquirdo Torres ile Bolivar eyaletinin eski Valisi Francisco Jose Rangel Gomez yaptırım listesine eklenen yeni isimler oldu. Bu dört kişinin ABD'deki malvarlığına el kondu ve ABD ile ilişki kurmaları yasaklandı.

Yaptırımların uygulandığı ilk isim Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro olmuştu.