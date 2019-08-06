ABD Venezuela'nın varlıklarına el koydu!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza attı.

Venezuela'ya yönelik saldırılarını sürdüren ABD yönetimi, yeni bir saldırıya daha imza attı.

Beyaz Saray, Trump'ın imzasıyla yayımlanan Venezuela ile ilgili başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaştı.

TÜM MAL VARLIKLARI BLOKE EDİLİYOR

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİK BLOKAJ ALTINA ALINACAK

Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Öte yandan aynı kararname ile insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanmış oldu.