ABD, Venezuela ordusu mensuplarına Maduro'yu terk etme çağrısı yaptı

Reuters haber ajansına konuşan ismini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, "Eski Maduro rejiminin üyeleri ile, ordu mensupları ile çok sınırlı da olsa hala görüşüyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, temas halinde olduğu Venezuela ordusu mensuplarına Başkan Nicolas Maduro'yu terk etme çağrısı yaptı.

ABD ayrıca Venezuela'ya yeni yaptırımlar da uygulanacağı sinyalini verdi. Reuters haber ajansına konuşan ismini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, "Eski Maduro rejiminin üyeleri ile, ordu mensupları ile çok sınırlı da olsa hala görüşüyoruz" dedi.

Yetkili, Juan Guaido kendini geçici başkan ilan ettikten sonra az sayıda ordu üyesinin Maduro'nun tarafından ayrılmasını "Onlar, tepeden daha büyük kayaların düşüşüne şahitlik etmeden önce gördüğümüz aşağıya doğru yuvarlanan ufak çakıl taşları" şeklinde niteledi.