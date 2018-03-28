'ABD ve Türkiye'yi Suriye'den çıkartacağız'

Suriye Cumhurbaşkanlık Danışmanı, "Türkiye ve ABD güçlerini Suriye'den çıkartacağız" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, "Suriye Türkiye ve ABD güçlerini ülkeden çıkartacak" dedi.

Buseyna Şaban, "Suriye topraklarını teröristlerden, Türkiye ve ABD güçlerinden kurtarmaya kararlıyız" diye konuştu.

Şaban'ın açıklamalarının Menbiç operasyonuna dair açıklamalardan sonra gelmesi dikkat çekti.

Suriye yönetimi, Türkiye ve ABD'den ülkeden çekilmesini talep etmişti, buna karşın iki ülkenin yönetimleri "terörle mücadele" sebebiyle Suriye'de bulunduklarını öne sürmüştü.