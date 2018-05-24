ABD ve Rusya, Suriye mevzilerinin vurulduğu iddiasını yalanladı

Suriye resmi haber ajansı dün ABD liderliğindeki koalisyon jetlerinin Deyrezzor’da Suriye ordusunun mevzilerini vurduğunu duyurdu. ABD ve Rusya iddiayı yalanladı.

SANA’nın dün askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde “Elbu Kemal ve Humeyme arasındaki bazı askeri mevzilerimiz bugün şafak vaktinde ABD koalisyon jetlerinin düzenlediği saldırıda vuruldu” denildi. Haberde saldırıların IŞİD’in aynı bölgeye düzenlediği saldırıdan sonraki 24 saat içinde gerçekleştiği ve maddi hasara yol açtığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada bunu doğrulayacak bir bilgi almadıklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan askeri bir kaynak da "Suriye hükümetine ABD ya da koalisyon uçakları tarafından saldırı gerçekleştirdiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.