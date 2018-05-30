ABD ve Rusya arasında Suriye ve Ukrayna görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye ve Ukrayna’yı görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, bakanların ikili ilişkiler ile Suriye ve Ukrayna'daki krizleri görüştüğü ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında Lavrov ve Pompeo’nun iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıkları "profesyonel diyalog yoluyla ortadan kaldırmanın gerekliliğinde hem fikir olduğu" ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı telefon görüşmesinin ABD tarafından talep edildiğini belirtti.

