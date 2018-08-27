ABD ve Meksika NAFTA'yı yenileme konusunda anlaştı

ABD ve Meksika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi konusunda uzlaştı. NAFTA'ya taraf diğer ülke olan Kanada ile görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor.

ABD ve Meksika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi konusunda uzlaştı. NAFTA'ya taraf diğer ülke olan Kanada ile görüşmelerin derhal başlayacağı ifade edildi.

Reuters'a görüş bildiren ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, "Şimdi Kanadalıları da davet ediyoruz ve umuyoruz ki onlarla da adil ve başarılı bir sonuca ulaşabiliriz" dedi

ABD'li yetkili, "Kanada ile hala anlaşmazlıklarımız var ama ben bunların hızlıca çözülebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

ABD-Meksika'nın NAFTA konusundaki ön mutabakatı, otomobil parçası üretiminin yüzde 75'inin ABD ve Meksika'da yapılmasını öngörüyor. Bu oranın daha önce yüzde 62,5 olduğu düşünülürse, bu öneriye, üçüncü ülke Kanada'nın itiraz etme ihtimali var.

ABD ve Meksika arasındaki mutabakat, aynı zamanda, otomobil parçası üretiminin yüzde 40-45'inin, saatlik ücreti en az 16 dolar olan işçiler tarafından yapılmasını şart koşuyor.