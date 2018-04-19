ABD ve Japonya'dan ticaret görüşmelerini artırma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesinde ticaret görüşmelerini yoğunlaştırma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü. Görüşmede ticaret görüşmelerinin artırılması yönünde karar alındı.

Abe, Trump ile yaptığı basın toplantısında "Başkan Trump ile serbest, adil ve karşılıklı ticaret anlaşmaları için görüşmelere başlama kararı aldık" diye konuştu.

Trump, Japonya ile ticaret dengesizliğini gidermeye yönelik adımlar atacağını söylerken, karşılıklı ticaret konusunda birebir görüşme ve anlaşmalardan yana olduğunu belirtti.

Abe gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD tarafında onlar ikili bir anlaşmayla ilgileniyorlar. Bizim ülkemizin konumuysa TPP'nin ("Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması") iki ülke için de en iyisi olduğu" denildi.

Donald Trump'ın TPP'ye dönme ihtimalini değerlendirdiği, geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.