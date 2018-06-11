ABD ve Japonya okyanuslardaki plastik atığı azaltmayı kabul etmedi

ABD ve Japonya G7 zirvesi sırasında okyanuslardaki plastik atığı azaltmak ve tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak için anlaşma imzalamayı kabul etmedi.

Küresel plastik atığı azaltmak için girişimler devam ederken, G7 zirvesi sırasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada konuyla ilgili ortak adım atılmasını istedi.

ABD ve Japonya, tek kullanımlık plastikleri ve okyanuslardaki plastik atığı azaltacak anlaşmayı imzalamak istemezken, anlaşmanın "alternatifi olan durumlarda plastik kullanılmamasını ve geri dönüşümün artırılmasını" hedeflediği bildiriliyor.

Dünyadaki plastiğin yüzde 10'undan azı geri dönüştürülürken, okyanuslarda 150 milyon tonun üzerinde plastik atık olduğu kaydediliyor. Plastik kullanımının azalmaması durumunda 2050'ye gelindiğinde okyanuslardaki plastiklerin ağırlığının balıklardan fazla olacağı söyleniyor.

Paris İklim Anlaşması'na da taraf olmayan ABD'nin anlaşmayı imzalamaması beklenirken, Japonya'nın neden imza atmak istemediği bilinmiyor. Japonya, kararla ilgili açıklamada bulunmadı.

Çevre grupları Japonya ve ABD dışındaki G7 ülkeleri tarafından imzalanan anlaşmanın yeterli olmadığını savunuyor.