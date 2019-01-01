ABD ve İsrail, UNESCO'dan ayrıldı

ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan resmi olarak ayrıldılar.

ABD ve İsrail, "İsrail karşıtı önyargıları güçlendirdiği" iddiasıyla Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) resmen ayrıldı.

Karar ABD ve İsrail tarafından Ekim 2017'de duyurulmuştu. İki ülkenin ayrılması resmi prosedüre göre dün itibariyle gerçekleşti.

Merkezi Paris'te bulunan UNESCO, İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgalini eleştirmesi ve 2011'de Filistin'e tam üyelik vermesi nedeniyle ABD ve İsrail tarafından hedef alınmıştı.

İsrail, Filistin'deki El Halil tarihi kentini Dünya Kültür Mirası listesine alan UNESCO'yu Filistin'e ayrı bir devlet statüsü verdiği gerekçesiyle suçlamıştı.