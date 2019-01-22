ABD ve İsrail füze savunma sistemini test etti

İsrail, atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 isimli füze savunma sisteminin test edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 isimli füze savunma sisteminin test edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 füze savunma sisteminin bu sabah erken saatlerde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi ile ABD Füze Savunma Ajansı ortaklığında ülkenin orta kesiminde başarılı bir şekilde test edildiği ifade edildi.

Atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3'ün belirlenen hedefi başarıyla imha ettiği duyuruldu. İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasında başarıyla sonuçlanan denemenin İsrail'in bölgedeki mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini savunmasında önemli olduğu belirtildi.

İsrail geçen yıl şubatta da Arrow 3 füze savunma sistemini test etmiş ancak bu test sırasında herhangi bir hedef kullanılmamıştı.