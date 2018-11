ABD ve İngiltere basınında ara seçimler

ABD ve İngiltere basını, ABD'de gerçekleşen ara seçimleri farklı açılardan yorumladı. Kimi yayınlar Demokratların zafer kazandığını öne sürerken, bazıları da ABD Başkanı Donald Trump'ın 'zafer' iddiasını kabul etti.

ABD ara seçimleri, ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokratların kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı. Ancak ABD Senatosu'nun ve önemli valiliklerin kontrolü Cumhuriyetçilerde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri "zafer" olarak nitelerken, ABD ve İngiltere medyası da seçimlerin kazananı konusunda bölündü.

'MAVİ DALGA KIRMIZI DUVARA ÇARPTI'

The Hill: ABD yayını The Hill, Demokratların seçimlerde "mavi dalga" (Demokratların rengi) yaşanacağı iddiasına gönderme yaparak, "Mavi dalga Trump'ın kırmızı duvarına çarptı" ifadesini kullandı. Kırmızı ABD'de Cumhuriyetçiler tarafından kullanılıyor. Cumhuriyetçilerin valiliklerdeki kazanımlarına dikkat çeken The Hill, seçimlerin ABD'deki kutuplaşmayı gösterdiğine de işaret etti.

New York Times: Seçimlerde Demokratların kazanımlarını öne çıkartan New York Times, bir "mavi dalga" yaşandığını, ancak bunun beklenildiği kadar büyük olmadığını ifade etti. Demokratlara kayan oyların ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçtiği 2006 yılı kadar yüksek olmadığına dikkat çeken NYT, buna karşın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki kimi yerlerde de Demokratların oylarının arttığını ifade etti.

Washington Post: ABD'nin önemli yayınlarından Washington Post, ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokratların eline geçmesini ve bunun sonuçlarını öne çıkarmayı tercih etti. Sağlık ve diğer kimi konularda Trump'ın yalnız başına adım atamayacağını ifade eden yayın, Trump'ın Demokratların soruşturmalarına yanıt vereceği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington'ın "savaş moduna geçtiğini" ilan etti.

'SİYASETİN TONU DEĞİŞEBİLİR'

Financial Times: Seçimleri olumlu karşılayan Financial Times, ara seçimlerle birlikte ABD siyasetinin "tonunun değişebileceğini" iddia etti. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokratların eline geçtiğini ve Beyaz Saray'ın gözetim altında tutulacağını ifade eden FT, Avrupa'nın da Trump konusunda plan geliştirmesi gerektiği görüşüne yer verdi.

Daily Telegraph: Ara seçimlerin ABD'deki kutuplaşmayı gösterdiğini vurgulayan İngiltere yayını, seçimlerin Cumhuriyetçilerin tabanının gücünü gösterdiğini de vurguladı. Daily Telegraph, Trump için referandum olarak görülen seçimlerin, ABD Başkanı'nın gücüne işaret ettiğini aktardı.

Independent: Seçimlerin ardından "Demokratların daha zayıf, Cumhuriyetçilerinse daha güçlü" olduğunu savunan Independent, Demokratların elde ettiklerini düşündükleri kazanımların önemsiz olduğu görüşünü öne çıkardı. "Artık Trump size söylendiğinden daha güçlü" görüşüne yer veren Independent, ara seçimlerin eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton için "felaket" olduğunu, ancak ABD Senatosu ve valiliklerdeki kazanımlar nedeniyle Trump'ın seçimlerden güçlenerek çıktığını ifade etti.

The Guardian: İki tarafın da seçimleri zafer olarak gördüğünü ifade eden The Guardian, buna karşın seçimlere katılımın yüksekliğine ve seçilen adayların kimliğine dikkat çekmeyi tercih etti. ABD Temsilciler Meclisi'ne 99 kadının seçildiğini ifade eden yayın, bunun tarihi bir rekor olduğunu aktardı.