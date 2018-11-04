ABD ve Güney Kore'den ertelenen askeri tatbikatı gerçekleştirme kararı

ABD ve Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uyarılarına karşın ertelenen askeri tatbikatı gerçekleştirme kararı aldı. KDHC, uluslararası yaptırımların gevşetilmesini istiyor.

ABD ve Güney Kore, yarın "küçük ölçekli" askeri tatbikatlara başlayacak. Tatbikatlar Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile görüşmelerin ardından ertelenmişti.

Nükleer programını sonlandırmayı kabul eden KDHC yönetimi, ülkeye karşı uluslararası yaptırımların azaltılmasını istiyor. Ancak ABD, ülkeye karşı yaptırımların gevşetilmesine karşı çıkıyor.

Yarın başlayacak askeri tatbikatlar ABD Başkanı Donald Trump tarafından süresiz olarak askıya alınmıştı. Tatbikatların yeniden başlayacağı Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Tatbikata 500 kader ABD ve Güney Kore askeri katılacak. Tatbikatların yeniden başlamasına sebep gösterilmedi.

KDHC NÜKLEER PROGRAMI YENİDEN BAŞLATMAYI DEĞERLENDİRİYOR

KDHC yönetimi, ABD'nin tatbikatları yeniden başlatması ve yaptırımları kaldırmaya gönüllü olmaması sebebiyle nükleer programı yeniden başlatmayı düşünüyor.

KDHC yayını KCNA nükleer programın sonlandırılmasına "baskı ve yaptırımların sebep olduğu iddiasının gülünç bir fikir olduğunu" söylüyor.

ABD'den "maksimum baskı" politikasını sonlandırmasını talep eden KDHC, yaptırımlar sürerken ilişkilerin iyileşemeyeceğini bildiriyor.