ABD ve Çin'den 'ticaret müzakeresi' hamlesi

ABD'de ve Çin tarafından yapılan tarife açıklamalarla oluşan gerilim, 'ticaret müzakeresi' yoluyla giderilmeye çalışılacak.

ABD ve Çin'den gelen açıklamalara göre, iki ülke, aralarında artan gerilime ilişkin müzakere yapmaya istekli.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD ve Çin'den gelen tarife açıklamalarının ardından verdiği bir röportajda, müzakerelerin ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi vermeksizin, "Şunu unutmayın, tarifeler hâlâ hayata geçirilmedi. Bunların hepsi söylem" dedi.

"Herhangi bir eyleme geçilmesinden önce en az iki aylık bir süreç var" diyen Kudlow "Çin, tarifeleri henüz yürürlüğe koymadı" şeklinde konuştu. "Her iki tarafın da yoğun müzakereler içinde olacağını" beklediğini söyleyen Kudlow, "Sanırım (Çin ile) anlaşmaya varacağız. Çinlilerin geri adım atacağına ve işbirliği yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'in ABD büyükelçisi Cui Tiankai ise, ilk tercihinin ABD ile ticaret üzerine görüşmek olduğunu bildirdi.

Büyükelçi, "Her zaman görüşme taraftarı olacağız, ancak, diğerleri yanlış yönde hareket ederse, cevap vermek zorunda kalırız" diye konuştu.