ABD ve Çin 'ticari gerilimi' görüşecek

ABD ile yaşanan ticari gerilim üzerine Çin heyetinin bu hafta Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi doların değer kazandığı görüldü. Perşembe günü yürürlüğe girecek Çin'e karşı yeni tarifeler öncesi temsil düzeyi daha düşük heyetlerle yapılacak görüşme için tarafların umutlu olmadığı anlaşılıyor.

ABD’nin Çin ürünlerine karşı uygulamaya koyacağı yeni ek gümrük vergilendirmeleri ile aynı zamanda, bu hafta gerçekleşmesi beklenen ABD ve Çin heyetlerinin görüşmesi doları canlandırdı. Somut adımlar ve yeni planların beklenmediği toplantıya rağmen piyasalardaki “iyimserliğin” sürdüğü görülüyor. Görüşme haberlerinin medyaya yansımasının ardından bugün, dolar haftaya G-10 ülkeleri paraları karşısında değer kazanarak başladı.

ÇİN'İN 'DÜŞÜK PROFİL' HAYETİ TRUMP'A GÜVENMİYOR

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen ve heyetinin daha “düşük profil” olması dikkat çekerken iki gün sürmesi beklenen Wahshinton ziyaretinde varılması muhtemel anlaşmalara da güven duyulmadığı belirtiliyor. Tarafların Mayıs ayında vardığı anlaşmaya göre ABD’den Çin’e 100 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirileceği kabul edilmiş ancak Trump anlaşmayı uygulamamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın bir dizi talep ile masaya oturacağı haberlerine rağmen Ekim ayında yürürlüğe girecek yeni tarifelerin bu konudaki “pazarlıkları” zayıflattığı düşünülüyor.

ABD’nin Çin'e uyguladığı 16 milyar dolarlık yeni tarife Perşembe günü yürürlüğe girecek. Ticari gerilimlerin başlamasından bu yana değer kaybettiği görülen yuana rağmen Çin, ek tarifelere kariı “hazırlıklı” olduklarını söylüyor.