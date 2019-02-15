ABD vatandaşı Coca Cola mühendisi Çinli şirket için 120 milyon dolarlık ticari sır çaldı

ABD vatandaşı eski Coca Cola mühendisi You Xiaorong'un, Çinli bir şirket için 120 milyon dolarlık ticari sır çaldığı açıklandı.

ABD vatandaşı eski Coca Cola mühendisi You Xiaorong, Çinli bir şirket için 120 milyon dolar değerinde ticari sır çalmakla suçlanıyor.

AFP'nin aktardığına göre Coca Cola sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, You'nun geçmişte şirket için çalıştığını doğruladı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından olay basına yansırken, Coca Cola yetkilileri "yasal bir konu olduğu için konuyla ilgili açıklama yapılmayacağını" duyurdular.

ÇALINAN SIRLAR PAKETLEME TEKNOLOJİLERİYLE İLGİLİ

You'nun Çin vatandaşı Liu Xiangchen ve Liu'nun adı verilmeyen bir bağlantısıyla işbirliği yaparak paketleme teknolojileri konusundaki ticaret sırlarını çaldığı bildiriliyor.

Habere göre You, son yıllarda insan sağlığı için zararlı olduğu tespit edilen Bisfenol A içermeyen paketleme formüllerini çaldı. Bisfenol A'nın çok az sayıda alternatifi olduğu, bu sebeple gıda paketleme endüstrisinde bu formüllerin büyük değer taşıdığı aktarılıyor.

ABD istihbarat yetkililerine göre Çin'in teknoloji konusundaki programları, ülke dışındaki Çin vatandaşlarını bulundukları ülkelerin teknolojilerini çalmaya ve bunları Çin'e götürmeye teşvik ediyor.