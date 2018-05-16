'ABD uluslararası hukuku ayaklarını silmek için kullanıyor'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Filistin temsilcisi Riyad Mansur'un konuşması başlamadan salonu terk etti. Mansur konuşmasında ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararıyla uluslararası hukuku ayakları altına aldığını söyledi.

Gazze'de 62 Filistinlinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı İsrail saldırılarının ardından dün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün toplandı.

BM Filistin temsilcisi Riyad Mansur konuşmasında, Washington'un İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını sert bir biçimde eleştirdi.

ABD BM Daimi Elçisi Nikki Halley yaptığı konuşmada İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açmasını savunarak Gazze sınırında yaşananlardan Hamas'ı ve İran'ı sorumlu tuttu.

İsrail'in "sınırda süren şiddete karşı kendini tuttuğunu" iddia eden Haley, bu tutumundan ötürü İsrail'i övdüğü konuşmasında "bu salonda yer alan hiçbir ülke İsrail'in yaptığından daha fazla kendini tutamazdı" ifadeleri kullandı.

Haley, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını da savundu.

Filistin BM elçisi Mansur'un yanıt vermek üzere kürsüye çıktığı sırada Haley salonu terk etti. Riyad Mansur yarım saat süren konuşmasında İsrail'in Filistin halkına silahlı saldırısını kınadı ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını dile getirdi.

Mansur "Hiçbir ülkenin büyükelçiliğini işgal edilmiş topraklara taşımaya hakkı yoktur" diyerek Kudüs'ün statüsünün İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinde belirleneceğine hükmeden uluslararası anlaşmaları hatırlattı. Mansur "ABD yönetiminin bizim duygularımızı ve meşru haklarımızı görmezden geldiği bir başka karar" diye konuştu.

Trump'ın kararının BMGK kararlarının da görmezden gelinmesi olduğunu belirten Mansur, ABD'nin daimi üye olarak uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiğini, onunla ayaklarını silmemesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan İsrail elçisi Danny Danon'un konuşması sırasında da Mansur salonu terk etti.

BMGK toplantısından bir ortak açıklama ya da eylem kararı çıkmadı. Kuveyt'in önerdiği Gazze'deki şiddet konusunda bağımsız bir soruşturma açılması çağrısı içeren bir tasarı ABD tarafından veto edildi.