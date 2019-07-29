ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevi bırakacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevi bırakacağını, yerine John Ratcliffe'in aday göstereceğini açıkladı.

Ratcliffe'in adaylığını sosyal medya üzerinden duyuran Trump, Coats'a hizmetleri için teşekkür etti.

PUTİN GÖRÜŞMESİ VE KDHC GERGİNLİĞİ

Coats ile Trump arasında yaşanan ilk gerginlik, Coats'un Trump'ın Putin'le birebir görüşmesinin içeriğine dair bir fikrinin olmadığını ve Trump'ın "Rusya'nın artık ABD'yi hedef almadığı" iddiasını yalanlamasıyla başlamıştı.

Trump'ın KDHC ile nükleer müzakereleri sırasında ABD istihbaratının Trump'ın açıklamalarının aksine KDHC'nin nükleer cephanesini imha etmeyeceğini ifade etmesi iki taraf arasında ikinci bir anlaşmazlığa yol açmıştı.

TRUMP YÖNETİMİNDE BİR AYRILIK DAHA

Trump'ın yönetim kadrosundan isimler görevden ayrılmaya devam ediyor. Daha önce Savunma Bakanı Jim Mattis, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, Özel Kalemi John Kelly, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson'ın yanı sıra bakanlık kadrolarından bazı isimler görevinden alınmış ya da istifa etmişti.