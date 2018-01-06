ABD Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı emekli oluyor

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers ilkbaharda görevinden ayrılmayı planlıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers görevini bırakmaya hazırlanıyor.

Rogers kurum çalışanlarına yaptığı açıklamada ilkbaharda emekli olacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'un yeni NSA Başkanı'nı bu ay içinde belirleyeceği belirtiliyor.

Mike Rogers 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından NSA Başkanlığı'na getirilmişti.

Dört yıllık görev süresi içinde kurumun adı birçok kez bilgi sızıntıları ile gündeme geldi. NSA'e ait gizli belgelerin Rusya'nın eline geçtiği iddia edildi. İstihbarat çalışmalarını ifşa eden NSA eski ajanı Edward Snowden 2013 yılında Rusya'ya sığınmıştı.