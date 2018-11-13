ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kaşıkçı olayında Suudi Veliaht Prensi'ni savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ses kayıtlarının Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a işaret ettiği yönündeki açıklamalara karşı çıktı. Bolton, Veliaht Prensi savunarak, kayıtları dinlemediğini, ancak kayıtların Muhammed bin Selman'ı zan altında bırakmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüşüne dair ses kaydını bizzat dinlemediğini, ama "dinleyenlere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı zan altında bırakan bir şey olmadığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ses kaydı ile ilgili "Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere… Kim istediyse hepsine dinlettik" derken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kayıtları dinleyenlerin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlu göstermediği görüşünde olduğunu öne sürdü.

'BİZZAT DİNLEMEDİM AMA...'

Singapur'daki bölgesel bir zirvede konuşan Bolton, ses kaydını bizzat dinlemediğini belirtti. Ses kaydının cinayeti Suudi Arabistan'ın fiili lideri Muhammed bin Selman'la ilişkilendirip ilişkilendirmediği sorusu üzerine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı şunları söyledi:

"Sanırım dinleyenler ilişkilendirdiğine dair bir çıkarımda bulunmadı ve kesinlikle Suudi hükümetinin de böyle bir pozisyonu yok. Trump bu meselenin sonuna kadar gitmek istediğini net şekilde ifade etmişti."

'PATRON' KİM?

Bolton'ın bu açıklamasının tersine ABD'nin nüfuzlu gazetesi New York Times "ses kaydında Muhammed bin Selman'ı işaret eden bir unsur bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Habere göre İstanbul'a gelen en az 15 kişilik suikast ekibinin bir üyesi üstünü telefonla arayarak "Patronuna söyle, görev yerine getirildi" dedi.

NYT: İSTİHBARATÇILARA GÖRE VELİAHT PRENS

Telefonla arayan kişinin Suudi Veliaht Prensi'ne her nereye giderse eşlik eden Mahir Abdülaziz Mutreb olduğunu kaydeden New York Times, onun "patron" sözüyle kast ettiğinin de Suudi Veliaht Prensi olduğuna inanıldığını yazdı.

Ses kaydına aşina üç kaynağa dayanan gazete, kaydı bilen istihbarat yetkililerine göre bunun cinayeti Suudi kraliyetinin fiili liderine bağlayan en güçlü kanıt olduğu görüşüne vardığını iddia etti.

New York Times, 21 gün önce Türkiye'ye giderek kanıtları inceleyen CIA Direktörü Gina Haspel'in kaydı dinlediğini, alıp ABD'ye götürmesine ise izin verilmediğini kaydetti.

'SUUDİ İSTİHBARATÇI BİLE ŞOK OLDU'

Fransa'dan dönerken uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan kayıtla ilgili "Gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış, bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şok oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Cinayet kayıtlarını dinleyen liderlerin reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissettiğini aktaran Erdoğan "Sayın Trump’ta, Sayın Merkel’de ve Sayın Makron’da da bunu müşahede ettim” demişti.