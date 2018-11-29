ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan 'Kaşıkçı' açıklaması: Ses kaydını neden dinleyeyim? Arapça bilmiyorum

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ana ilişkin ses kaydını "Arapça bilmediği için dinlemediğini" söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerden gelen "Cemal Kaşıkçı cinayeti ses kaydını dinlediniz mi?" sorusunu yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Hayır dinlemedim. Sanırım bu soruyu size sormalıyım. Neden dinleyeyeyim ki? Dinleyince bundan ne öğreneceğim?" diye yanıtladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre bunun üzerine muhabir, "Siz Ulusal Güvenlik Danışmanısınız. Bu tür bir istihbarata erişiminiz olabilir" dedi.

Bolton ise muhabire, "Bu salonda kaç kişi Arapça konuşuyor? Arapça bilmiyorum. Örneğin Korece konuşuyorlarsa ben bundan ne öğreneceğim? Çevirisini okuyabilirim" diye yanıt verdi.

TRUMP DA DİNLEMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump da, ses kaydını dinlemek istemediğini söylemişti. Trump, bunun nedenini "Çünkü bir acının kaydı. Korkunç bir kayıt. Çok şiddet dolu, çok vahşi ve korkunç" diye açıklamıştı.

Trump, CIA'nin 2 Ekim'deki cinayetin arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olduğu yolundaki raporu da reddetmişti.