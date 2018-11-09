ABD ülkeye kaçak yollarla girenlerin iltica başvurusunu kabul etmeyecek

ABD yönetimi güney sınırından ülkeye kaçak yollarla girenlerin iltica başvurularının kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ancak uygulamanın ABD yasalarına aykırı olduğu belirtiliyor.

ABD yönetimi iltica başvurularına yeni kısıtlamalar getirerek, Meksika sınırından kaçak yollarla ülkeye girenlerin iltica başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre Meksika sınırından yalnızca yasal yollarla ülkeye girenlere iltica başvurusunda bulunma hakkı tanınacak.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Adalet Bakanı vekili Matthew Whitaker'ın yaptığı ortak yazılı açıklamayla duyurulan karar tartışma yarattı.

Zira ABD’de mevcut Göç Yasası’na göre ülkeye yasal ya da yasadışı yollardan girip girmediğine bakılmaksızın tüm sığınmacılara iltica başvurusu hakkı tanınıyor.

Amerikan Göç Konseyi direktörü Beth Werlin de, Kongre’nin bu konudaki kararının net olduğunu belirterek “Birleşik Devletler’de herhangi bir kişinin iltica sürecini başlatma hakkı olduğunu" söyledi.

Göçmen karşıtı görüşlerini seçim kampanyasında sıklıkla dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden gelerek Meksika sınırı üzerinden ABD’ye girmek isteyen göçmen kervanını “ABD topraklarını istila girişimi” diye nitelemiş ve sınıra on binin üzerinde asker konuşlandırmıştı.

