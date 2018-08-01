ABD Ukraynalı hacker grubunun üyelerini yakaladı

ABD, Carbanak isimli Ukraynalı hacker grubunun üyelerini yakaladı. Yakalanan kişilerin kredi kartı bilgileri ve önemli verileri çaldığı bildiriliyor.

ABD'li yetkililer Carbanak isimli Ukraynalı hacker grubunun üyelerini yakaladı. Carbanak, dünyanın en büyük siber suç örgütlerinden biri olarak biliniyor.

Carbanak üyelerinin çok sayıda kredi kartının bilgilerini ve ABD'li şirketlere ait önemli verileri çaldığı aktarılıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili bugün açıklama yapacak.

Mastercard ve Visa'nın FBI ile işbirliği yaparak hackerların sağlanmasına aracı olduğu bildiriliyor.

İspanya polisi Mart ayında Carbanak liderlerinden birini yakalamıştı. Carbanak'ın 1 milyar avronun üzerinde hırsızlık yaptığı kaydediliyor.