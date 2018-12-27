'ABD uçakları Kırım'da keşif uçuşu yaptı'

PlaneRadar gözlem portalı ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V stratejik keşif uçağının Kırım kıyılarında keşif uçuşu yaptığını bildirdi.

PlaneRadar gözlem portalı Twitter hesabından ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V stratejik keşif uçağının Kırım kıyılarında keşif uçuşu yaptığını yazdı. Sputnik'in aktardığına göre portal, elektronik istihbarat uçağının Moskova saatiyle 7.50'de Yunanistan'dan kalkış yaparak yaklaşık iki saat sonra Karadeniz kıyıları üzerinde keşif uçuşu yaptığını bildirdi. Boeing RC-135V, saat 13.00'te üssüne geri döndü.

Portal, daha sonra aynı tip bir uçağın Kaliningrad Bölgesi ve Belarus sınırlarına yakın bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kasım ayında, Rus Su-27 uçağı Karadeniz üzerinde bir Amerikan keşif uçağına önleme yapmıştı.

Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşları yapan yabancı uçak ve İHA'larda son zamanlarda artış gözlendiği, bunların özellikle Kırım ve Krasnadar Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin batı sınırlarında fark edildiği ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Washington'a yapılan bu operasyonları durdurma çağrısına Pentagon'dan olumsuz yanıt gelmişti.