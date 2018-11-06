ABD: Üç PKK’li için 12 milyon dolar ödül koyduk

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Adalet İçin Ödül’ programının PKK’li Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ı hedef aldığını, yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında toplam 12 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Ankara Büyükelçiliği bugün internet sitesinde ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısının Ankara ziyaretine ilişkin mesajını yayımladı. Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer mesajında “Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir” ifadesini kullanarak PKK’li Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Adalet İçin Ödül” programı kapsamında hedef aldıklarını ve bu isimlerin yerlerinin tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında toplam 12 milyon dolar ödül vereceklerini açıkladı.

ABD'li müsteşar yardımcısı Matthew Palmer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)’ programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu’nun 219. bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etmiştir. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK’yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine almıştır.

Bu teröristlere ilişkin daha fazla bilgiye Rewards for Justice web sitesinden ulaşılabilir.”