ABD tutmuş 'muhalif'ler pişirmiş: ‘İnsani yardım’ kamyonlarını kim yaktı?

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler Venezuela sınırındaki ABD provokasyonunu ortaya koyuyor. ABD’nin haftasonu Venezuela’ya ‘insani yardım’ adı altında gönderdiği kamyonların yakılması ülkeye bir askeri müdahalenin gerekçesi olarak sunulmak isteniyor. Ancak olay sırasında çekilen videolar kamyonların Kolombiya sınırındaki muhalif göstericiler tarafından yakıldığını ortaya koyuyor.

ABD, 23 Şubat’ta Kolombiya sınırından Venezuela’ya “insani yardım” götürme bahanesiyle müdahale girişiminde bulundu. Venezuela hükümeti tarafından reddedilen ve şov olarak nitelenen bu girişime Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler de destek vermediğini açıkladı.

Kolombiya’nın Cucuta kentinde toplanan kamyonların Venezuela’ya girişine izin verilmedi. Cucuta’yı Venezuela ile bağlayan köprüde bazı kamyonların yakılmasıyla ilgili olarak ABD basını ve hükümeti Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu suçladı. Ancak olay anında çekilen görüntüler yardım kamyonlarının ABD destekli muhalifler tarafından Kolombiya sınırında ateşe verildiğini ortaya koyuyor.

teleSUR tarafından yayımlanan bir videoda Santander köprüsünde bir muhalifin elindeki molotof kokteylini kamyonlardan birine attığı görülüyor. Venezuela hükümeti tarafından ülkeye girişine izin verilmeyen “insani yardım”larla ilgili Kızılhaç ve BM böyle bir operasyonda yer almayacaklarını açıklamıştı. Ancak göstericilerden bazılarının Kızılhaç sembollerinin olduğu tişörtler giydikleri görülürken kurum resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu durumu kınadığını bildirdi.

We’ve learned that there are some people not affiliated w/ @cruzrojacol & @CruzRojaVe wearing Red Cross emblems at Colombia-#Venezuela & Brazil-Ven border.

We urge them to stop doing this. They might mean well but they risk jeopardizing our neutrality, impartiality & independence — IFRC Intl. Federation #RedCross #RedCrescent (@Federation) 23 Şubat 2019

teleSUR’un “Venezuela’da ‘insani yardım’ kamyonlarını kim yaktı” başlığıyla yayımladığı görüntüler haftasonu iki Latin Amerika ülkesinin sınırında yaşanan provokasyonu gözler önüne seriyor. Videoda şu ifadelere yer veriliyor:

“ABD Maduro’yu insani yardımları ateşe vermekle suçluyor ancak tüm kanıtlar tam tersine işaret ediyor. Videolar ABD yardım kutularını taşıyan kamyonların köprünün Kolombiya tarafındaki muhalifler tarafından yakıldığını gösteriyor. Bunlardan bazılarının Kızılhaç’ın sembolünü çaldıkları görülüyor. Ki Kızılhaç bu durumu açıkça kınadı. 23 Şubat tarihli bir video muhalefetten bir göstericinin Venezuela’nın Urena kentiyle Kolombiya’nın Cucuta kentini bağlayan Santander Köprüsündeki bir kamyona molotof kokteyli attığını gösteriyor. Ateşe verilen kamyonlar ABD’nin askeri müdahalesini meşrulaştırmak için bir casus belli (savaş nedeni) olarak kullanılıyor. Ve bunu talep edenler için de bu durum uygun gözüküyor. Venezuela hükümeti sahneye konulan bu oyunu kınamaya devam ediyor ve ülke içi barış ve diyalog çağrısını yineliyor.”