ABD tutmuş 'muhalif'ler pişirmiş: ‘İnsani yardım’ kamyonlarını kim yaktı?

ABD, 23 Şubat’ta Kolombiya sınırından Venezuela’ya “insani yardım” götürme bahanesiyle müdahale girişiminde bulundu. Venezuela hükümeti tarafından reddedilen ve şov olarak nitelenen bu girişime Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler de destek vermediğini açıkladı.

Kolombiya’nın Cucuta kentinde toplanan kamyonların Venezuela’ya girişine izin verilmedi. Cucuta’yı Venezuela ile bağlayan köprüde bazı kamyonların yakılmasıyla ilgili olarak ABD basını ve hükümeti Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu suçladı. Ancak olay anında çekilen görüntüler yardım kamyonlarının ABD destekli muhalifler tarafından Kolombiya sınırında ateşe verildiğini ortaya koyuyor.

teleSUR tarafından yayımlanan bir videoda Santander köprüsünde bir muhalifin elindeki molotof kokteylini kamyonlardan birine attığı görülüyor. Venezuela hükümeti tarafından ülkeye girişine izin verilmeyen “insani yardım”larla ilgili Kızılhaç ve BM böyle bir operasyonda yer almayacaklarını açıklamıştı. Ancak göstericilerden bazılarının Kızılhaç sembollerinin olduğu tişörtler giydikleri görülürken kurum resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu durumu kınadığını bildirdi.

We’ve learned that there are some people not affiliated w/ @cruzrojacol & @CruzRojaVe wearing Red Cross emblems at Colombia-#Venezuela & Brazil-Ven border.

We urge them to stop doing this. They might mean well but they risk jeopardizing our neutrality, impartiality & independence

— IFRC Intl. Federation #RedCross #RedCrescent (@Federation) 23 Şubat 2019