ABD: Türkiye'ye S-400 sebebiyle yaptırım uygulanabilir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, "Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmalardan endişe duyduklarını" söyledi.

Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye "yaptırım uygulanabileceğini" belirtti.

Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatırlamalı. Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur" ifadelerini kullandı.