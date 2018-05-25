ABD Türkiye'ye F-35 satışını askıya aldı

ABD Senatosu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını askıya aldı. Kararın Türkiye'nin ABD vatandaşı Andrew Brunson'u serbest bırakmaması üzerine alındığı iddia ediliyor.

ABD Senatosu, 716 milyar dolarlık savunma tasarısını kabul etti. Tasarıda Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı almasını engelleyen bir madde de bulunuyor.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen tasarı, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından önerilmişti.

KARARIN SEBEBİ NE?

Reuters haberine göre karar Türkiye'nin ABD vatandaşı Andrew Brunson'u serbest bırakmak istememesi üzerine alındı.

Ancak kararın arkasında Türkiye ile ABD arasındaki S-400 geriliminin de olduğu biliniyor.

ABD'li senatör Shaheen, S-400 hava savunma sisteminin Rusya tarafından F-35 uçaklarını düşürmek üzere geliştirildiğini, bunun da Türkiye'ye uçakları satmada engel oluşturduğunu söylüyor.