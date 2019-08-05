ABD: Türkiye'nin tek taraflı askeri eylem planından endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna harekat düzenleme planından endişeli olduklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Suriye topraklarında Fırat'ın doğusuna harekat düzenleme planından endişe ettiklerini belirtti.

Rus basınına konuşan Ortagus, "Suriye'nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD'li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD'nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor" dedi.

Bu tür eylemleri "kabul edilemez bulduklarını" söyleyen Ortagus, Türkiye'ye "yeniden ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD'yle çalışma" çağrısında bulunduklarını belirtti.

ABD'nin 'güvenli bölge' konusunda Türkiye'yle yoğun istişareleri sürdürdüğünü belirten Ortagus, "Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir" diye konuştu.