ABD: Türkiye’nin S-400 kararı ulusal güvenlik meselesi

Reuters haber ajansına göre bir grup gazeteciyi bilgilendiren üst düzey ABD'li yetkililer Türkiye’nin S-400 füze sistemini satın alma kararının NATO için bir ulusal güvenlik sorunu yaratacağını savundu.

Türkiye’nin Rusya’dan teslim almayı planladığı füze savunma sistemi S-400’lere ilişkin hem Ankara, hem de Washington’dan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Üst düzey ABD'li yetkililer Türkiye’nin S-400 kararının sadece ticari değil ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Reuters haber ajansına göre bir grup gazeteciyi bilgilendiren üst düzey ABD'li yetkililer Türkiye’nin S-400 füze sistemini satın alma kararının NATO için bir ulusal güvenlik sorunu yaratacağını savundu. Üst düzey yetkililer Türkiye’nin S-400 kararının NATO’dan çekilmeyle eşdeğer olmadığını ancak konunun sadece ticari bir karar olarak değil ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

'İKİ SİSTEM BİR ARADA YER ALAMAZ'

Üst düzey ABD'li yetkililerden biri “Türkiye’nin NATO’ya katılımının ve ikili ilişkilerin kesintisiz ve etkilenmeden devamını sağlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkili “Hem Amerika hem de NATO müttefiklerine F-35 açısından risk o kadar ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz” diye konuştu.

İttifak üyesi Türkiye, NATO hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği yönündeki uyarılara karşın Rus S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda anlaşmanın yapıldığını ve bundan geri dönüşün olmadığını dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Washington’un Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemini satın alması halinde Amerika’nın F-35 savaş uçakları programına katılımının yeniden değerlendirileceği mesajını verdiğini belirtmişti. Üst düzey ABD'li yetkililer Washington’un Türkiye’ye Patriot satma teklifinin hâlâ masada olduğunu ve iki tarafın bu konuda müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Ankara’nın Rusya ile yapılan anlaşmadan geri adım atmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Türkiye’nin Rus sistemini satın alma konusunda ısrarcı olması Washington’la yeni bir diplomatik krizin tetiklenmesi riskini barındırıyor. Ankara’nın Rusya ile S-400 anlaşmasından vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin “Amerika’nın Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Karşı Koyma” yasası olarak bilinen yasa uyarınca yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

