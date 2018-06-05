ABD Türkiye'nin açıkladığı Menbiç yol haritasını doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından açıklanan Menbiç yol haritasını teyit etti.
Salı, 05 Haziran 2018 16:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye üzerine görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Menbiç için ortak yol haritası kararlaştırıldığını duyurmuştu.

Türkiye'nin YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini duyurmasının ardından bugün YPG "askeri danışmanlarının" bölgeden ayrıldığı açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin açıkladığı yol haritasının doğru olduğunu teyit etti.

Açıklamada YPG'nin bölgeden çekileceği de vurgulandı.

 