ABD: Türkiye muaf olmayacak

ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımları görüşmek üzere Türkiye’ye gelen ABD’li heyet, bu aşamada Türkiye’ye muafiyetin söz konusu olmadığını söyledi.

ABD'den İran'a yönelik yaptırımları görüşmek üzere Türkiye'ye gelen heyetten ABD Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Billingslea “Bu aşamada, muafiyetler ya da istisnalar ya da bu tür şeyleri verdiğimizi ileri sürecek bir konumda değiliz. Benim bunu tartışmam için daha erken. Daha doğrusu, Washington’da değerlendirmeler yapabilmek ve mümkün olan en iyi tavsiyelerde bulunmak için yapmamız gereken, bağlamı ve tüm bu farklı ticari işlemlerin özelliklerini anlamak zorundayız. Açıkçası, Türkiye’nin İran’ın komşusu olması nedeniyle, İran’la ticaret konusu ile ilgili meseleler hakkında konuşmamız gereken çok şey var. Fakat bunun Türk ekonomisi üzerinde yaratabileceği etkilere de çok duyarlıyız ve bu nedenle her iki ülkeyi ilgilendiren çok, çok özel konuları tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.