ABD Türkiye, Kanada ve AB'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

ABD, Türkiye, Kanada ve Avrupa Birliği'ni gümrük vergilerine karşılık vermeleri sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ticaret açığını kapatmak" için yüksek gümrük vergileri getirmiş, bu vergilere benzer şekilde karşılık verilmişti.

ABD'nin Kanada ve AB'yi verdikleri karşılık sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ettiği belirtiliyor.

Trump'ın ticaret sorumlusu Robert Lighthizer, ABD'nin gümrük vergilerinin "haklı olduğunu" ancak verilen karşılığın "hiçbir gerekçesi olmadığını" savunuyor.

DTÖ'ye paralel olarak yapılan şikayetlerin hedefinde Türkiye, Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliğİ bulunuyor.

Lighthizer, "ABD Başkanı'nın eylemleri ABD hukuku ve uluslararası ticaret kurallarına uygun" diyerek, "ABD çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacaktır" diyor.

ABD'nin mevcut Dünya Ticaret Örgütü yapısından da memnun olmadığı ve bu konuda reform istediği biliniyor.