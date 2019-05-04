ABD: Türkiye ile S-400 konusunda henüz anlaşamadık ama bir planımız var

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye ile S-400 konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını ancak ilişkilerin birkaç ay öncesine göre daha iyi olduğunu söyledi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması durumunda F-35 programından çıkartılacağını söyleyen Shahan ‘Bu onlar için karmaşık bir durum ama bir planımız var’ ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması durumunda F-35 programından çıkartılacağını söyledi. Türkiye ile S-400 konusundaki görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamadığını söyleyen Shanahan, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin birkaç ay öncesine göre daha iyi olduğunu kaydetti.

Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan, S-400 konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerle ilgili soruya "Bir anlaşmaya varmadık. Ancak Türkiye ile sürekli konuşuyoruz. Çünkü onlarla eş zamanlı olarak Suriye konusunda da çalışıyoruz. İnsanların aynı anda çoklu görüşmeler yaparak farklı düzeylerde ileri ya da geri gitmelerin yaşanmasının mümkün olduğunu ancak hâlâ stratejik ortak olduğumuzu anlamaları önemli” dedi.



Shanahan “İlişkilerin, iletişim ve koordinasyonun sıklığından dolayı bundan 2 ya da 4 ay öncesine göre daha iyi olduğunu hissediyorum” dedi.

Geçen hafta Lockheed Martin ve United Technologies Corporation'ın yöneticileriyle bir araya geldiğini söyleyen Shanahan F-35 savaş uçakları programıyla ilgili olarak “Eğer Türkiye S-400 konusunda kararlıysa biz de işi Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız" dedi.

Bunun için Türkiye’ye bir süre tanınıp tanınmadığına dair soruya ise Shanahan "Böyle bir süre ya da takvim yok. Tek takvim uçakların teslim tarihi” diye yanıt verdi.

Shanahan, "Bütün F-35'leri diğer müşterilerimize sorunsuz bir şekilde teslim edebilmemiz için sıfıra yakın bir risk barındıran sıkı planlar istiyorum. O nedenle görüşmeler yaparken bu riski aza indirmek için ne gibi kararlar almamız lazım diye konuşuyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye ile de konuşuyoruz" dedi.

‘BİR PLANIMIZ VAR’

Shanahan "Onlarla görüşmeleriniz sırasında hazır olduklarını hissettiniz mi?" şeklindeki soruya ise, "Bu onlar gerçekten karmaşık bir durum. Yani, bu büyük bir karar. Ve orada durup, onlara baskı uygularsak, muhtemelen ihtiyaç duymadıkları bir karmaşa seviyesi ekler. Ama bir planımız var" diye yanıt verdi.

İNCİRLİK ÜSSÜ

Shanahan Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması halinde İncirlik Üssü konusunda kaygılarının olup olmadığına ilişkin soruya ise "Hayır. Bakan Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu. Buna uzun vadeli bir ilişki olarak bakmak zorundasınız. Yolda engeller var. Şimdi, S-400’ler ve F-35’ler bir arada olmuyor. Bu büyük bir engel" diye karşılık verdi.

