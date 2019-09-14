ABD: Türkiye ile ortak devriye için Suriye’ye ek asker göndermeyeceğiz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, Türkiye ile ortak devriye için Suriye’deki asker sayılarını artırmayacaklarını söyledi. Ancak McKenzie ülkedeki askeri güçlerinin rotasyonu sırasında asker sayısında değişiklikler olabileceğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, Türkiye ile ortak devriye faaliyetleri için Suriye’ye ek asker göndereceklerine dair ABD basınında çıkan haberleri yalanladı.

New York Times gazetesi önceki gün geçtiği haberde, Pentagon’un Suriye’nin kuzeydoğusuna Türk askerleriyle ortak kara devriye faaliyeti için yaklaşık 150 asker göndermeye hazırlandığını yazmıştı.

ASKER SAYISI DEĞİŞEBİLİR

CENTCOM Komutanı McKenzie, Bağdat’ta yaptığı açıklamada Türkiye ile Suriye’nin kuzeydoğusunda başlatılan ortak devriye faaliyetlerinin ilave güç gerektirmediğini belirterek, “Bu devriyeleri yürütmek için karadaki varlığımızı artırmayacağız” dedi. Ancak McKenzie asker sayılarında ABD’li güçlerin Suriye’ye giriş-çıkışları sırasında değişiklikler olabileceğini söyledi.

McKenzie, “Türklerle devriyeler yürüteceğiz ve bunu mevcut sayı kapsamında başaracağız. Aynı zamanda da sayımızı giderek azaltmak için etkin bir biçimde fırsat arayışı içinde olacağız” dedi.

