ABD: Türkiye için Suriye'de gözlem noktaları kuracağız

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin taleplerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

Kurulacak gözlem noktaları için Dışişleri Bakanlıkları ve ordular arasında temasların sürdüğünü belirten Mattis, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin, Suriye sınırında yer alan bir NATO ülkesi olarak kaygılanması için birçok nedeni var. Bu kaygıların hiç birini ciddiye almıyor değiliz. Suriye'nin kuzeyine bir kaç bölgede gözlem noktası kuruyoruz. Bu şimdi bir değişikliktir. Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktaları kuracağız, çünkü en azından bizim faaliyet alanımızdan kaynaklı bir şey gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz.

Kuracakları noktaların açık bir şekilde gece ve gündüz seçilebilecek şekilde işaretlenmiş olacağını kaydeden Mattis, "Türk ordusu ile sınırın karşısından çok konuşuyor olacağız. Gece ve gündüz çok açık bir şekilde işaretli bölgeler olacak. Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduğumuz net olarak görecek." diye konuştu.

James Mattis, gözlem noktalarının kurulma gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: