ABD, Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını durdurdu

Türkiye'ye F-35 sevkıyatını durduran ABD’nin, Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını ve teknik eğitimleri de askıya aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 sevkıyatını durdurmasının ardından, ABD’deki Türk pilotların ve teknik personelin eğitimlerini de askıya aldığı bildirildi.

AA’nın Pentagon muhabiri Kasım İleri, Twitter hesabından paylaştığı mesajda ABD'li Senatör James Inhofe’un Pentagon'un dünkü açıklamasıyla birlikte Türkiye'nin F-35’ler için Arizona'da bulunan pilot ve teknik ekibin eğitimlerinin de askıya alındığını söylediğini duyurdu.

#SICAKGELİŞME Senatör Inhofe: Pentagon'un dünkü açıklaması ile birlikte Türkiye'nin F-35leri için Arizona'da bulunan pilot ve teknik ekibin eğitimlerinin de askıya alındığını söyledi. Pentagon açıklamasında "F-35'lere ilişkin "sevkiyat ve faaliyetler" durduruldu denilmişti. — Kasım İleri (@kasimileri_) 2 Nisan 2019

Pentagon’dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denilmişti.

