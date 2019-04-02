ABD, Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını durdurdu

Türkiye'ye F-35 sevkıyatını durduran ABD’nin, Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını ve teknik eğitimleri de askıya aldığı bildirildi.
Salı, 02 Nisan 2019 17:56

ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 sevkıyatını durdurmasının ardından, ABD’deki Türk pilotların ve teknik personelin eğitimlerini de askıya aldığı bildirildi.

AA’nın Pentagon muhabiri Kasım İleri, Twitter hesabından paylaştığı mesajda ABD'li Senatör James Inhofe’un Pentagon'un dünkü açıklamasıyla birlikte Türkiye'nin F-35’ler için Arizona'da bulunan pilot ve teknik ekibin eğitimlerinin de askıya alındığını söylediğini duyurdu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denilmişti.