ABD: Türk Akım ve Belene Nükleer Santrali projelerinden endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Birinci Sekreter Yardımcısı Kent Logsdon, Teksas'ta düzenlenen bir enerji konferansında, ülkesinin Türk Akım ve Bulgaristan’daki Belene Nükleer Santrali projelerine ilişkin endişe duyduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Birinci Sekreter Yardımcısı Kent Logsdon, Teksas'ta düzenlenen bir enerji konferansında, ülkesinin Türk Akım ve Bulgaristan’daki Belene Nükleer Santrali projelerine ilişkin endişe duyduğunu belirtti.

Logsdon, "Projelerin kırılganlığından ve politik çıkarlarla olan bağlantılarından endişe duyuyoruz. Tüm dünyada uygulanan projelerin sadece bir yakıt kaynağına ve sadece bir yakıt türüne bağlı olmadığından emin olmak istiyoruz. Özellikle Doğu Avrupa’yla ilgili endişemiz, bizim ve diğer uluslararası şirketlerin bu pazarda rekabet edebilme durumuyla ilgilidir" dedi.