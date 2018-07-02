ABD Ticaret Odası'ndan Trump’ın ek gümrük vergilerine eleştiri

ABD’nin en büyük sermaye örgütü olan ABD Ticaret Odası, daha önce Trump hükümetinin ek gümrük vergilerini desteklemesine rağmen, muhatap ülkelerden gelen ve yüz milyarca doları bulan misillemelerin ardından hükümete ticaret politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin en büyük patron örgütü ve Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin en yakın müttefiklerinden olan ABD Ticaret Odası, Trump'ın ticarette gümrük vergileri politikasına muhalefet için bugün bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Avrupa Birliği, Çin ve Kanada gibi ABD’nin önde gelen ticaret ortakalarının Trump hükümetinin korumacı politikalarına misillemeler ile cevap vermesinin ardından Trump’ın ticaret politikası sermaye çevrelerinde tedirginlik de yaratıyor.

Trump’ın sene başındaki vergi indirimi ile Çin, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği’ne yöneltilen milyarlarca dolarlık gümrük vergilerinin, ticari dengesizlikleri düzeltmek için gerekli olduğunu savunan ABD Ticaret Odası, yüz milyarlarca doları bulacak missilleme açıklamalarının ardından hükümete tepki gösterdi.

Eyalet bazında misillemeler ve gümrük vergilerinin yaratacağı olası zararları derleyen Ticaret Odası, Texas’ta 3,9 milyar, Tennessee‘de 1,4 milyar dolar, Güney Carolina da 3 milyar dolar zarar oluşacağını öne sürerek, ticaret politikasının revize edilemesini talep etti.