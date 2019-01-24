ABD Ticaret Bakanı’ndan maaşlarını alamayan çalışanlara: Kredi çekin

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle yaklaşık 800 bin kamu çalışanı maaşlarını alamıyor. ABD Ticaret Bakanı ise çalışanların neden güç duruma düştüğünü anlayamadığını belirterek ‘kredi çekin’ tavsiyesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşası için finansman ısrarı nedeniyle girilen bütçe krizinin ardından hükümet 34 gündür kısmen kapalı. Hükümetin kapanması nedeniyle ABD’de birçok kamu kurumunda çalışan yüzbinlerce kişiye maaşları ödenmiyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise, katıldığı bir TV programında çalışanların neden şikayetçi olduklarını anlayamadığını belirterek maaşları ödenmeyen kamu çalışanlarına “kredi çekin” tavsiyesinde bulundu.

CNBC televizyonunda konuşan Ross, bazı kamu çalışanlarının hükümetin kapanması nedeniyle işe gelmediklerini belirterek bundan dolayı “hayal kırıklığına uğradığını” kaydetti.

Kendisi bir milyarder olan Ross, çalışanların yaşadığı nakit sıkıntısının bir bahanesi olmadığını ileri sürerek kamu çalışanlarının finansal kuruluşlardan kredi çekebilmeleri gerektiğini söyledi.

ABD’de federal hükümete bağlı kamu kuruluşlarının yaklaşık dört-birini etkileyen “hükümetin kapanması” nedeniyle 800 bin kamu çalışanı ya maaşlarını alamadan çalışıyor ya da ücretsiz izinde.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’nin sözcüsü Demokrat Partili Nancy Pelosi, Ross’un açıklamalarını “Pasta yesinler ya da babanızdan para isteyin” tarzı bir tavsiye olarak yorumladı.